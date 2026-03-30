Talleres sumó su primer punto en el Apertura con un empate en casa

Talleres

El Club Atlético Talleres de María Juana igualó 0 a 0 frente a La Hidráulica en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido disputado como local.

El equipo dirigido por Zurdo Sánchez logró así sumar su primera unidad en el certamen, en un encuentro parejo ante un rival de jerarquía proveniente de la ciudad de Frontera. Si bien no pudo quedarse con la victoria, el punto sirve para comenzar a sumar en la tabla y seguir trabajando de cara a lo que viene.

En división reserva, la jornada no fue favorable para el conjunto local, que cayó por 1 a 0.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Club Atlético Florida de Plaza Clucellas, en un encuentro que se jugará el próximo miércoles por la noche.

Te puede interesar

  • Talleres pone en juego su liderazgo en Frontera

    El equipo conducido por Jorge Sánchez es único puntero del Clausura con 12 puntos y expone su liderazgo en Frontera frente a Defensores. En la…

  • Comienza el vóley recreativo en Talleres

    En los próximo días iniciarán los entrenamiento la disciplina vóley en forma recreativa bajo las órdenes de Brisa Novero. La actividad se desarrollará en las…

  • Triunfo auriazul en el debut en el Torneo Apertura

    https://www.youtube.com/live/g01yID2rRIo?si=tKWfu3VHRF_yfgIn&t=132 Club Atlético María Juana comenzó con el pie derecho su participación en el Torneo Apertura de Primera División de la Asociación de Básquet del…

  • UN GARIBALDENSE EN EL NACIONAL B

    En Show Deportivo charlamos con Mariano Gamboa, integrante del cuerpo técnico de Racing Club de Córdoba luego de su ascenso a la Liga Nacional B…

  • NOVEDADES EN TALLERES

    Federico Colombo desde el Club Atlético Talleres charló con Mónica Barceló en Comunicándonos y contó novedades de la institución y como será la vuelta al…