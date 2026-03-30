Talleres sumó su primer punto en el Apertura con un empate en casa

El Club Atlético Talleres de María Juana igualó 0 a 0 frente a La Hidráulica en el marco de la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido disputado como local.

El equipo dirigido por Zurdo Sánchez logró así sumar su primera unidad en el certamen, en un encuentro parejo ante un rival de jerarquía proveniente de la ciudad de Frontera. Si bien no pudo quedarse con la victoria, el punto sirve para comenzar a sumar en la tabla y seguir trabajando de cara a lo que viene.

En división reserva, la jornada no fue favorable para el conjunto local, que cayó por 1 a 0.

En la próxima fecha, Talleres visitará a Club Atlético Florida de Plaza Clucellas, en un encuentro que se jugará el próximo miércoles por la noche.