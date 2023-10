Talleres y Atlético María Juana juegan el domingo estrenando horario

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer el cronograma de partidos de una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera “A” y de la Reválida de la Primera “B” con la novedad que a partir del día domingo los juegos tendrán nuevo horario, 15:00 horas reserva y 16:30 primera división.



Los equipos de la localidad jugarán el día domingo estrenando el horario oficial para esta época del año.



Talleres será local en el marco de la 2ª fecha del Torneo Reválida y enfrentará al campeón del apertura, La Trucha FC de Frontera.



Por su parte, Atlético María Juana viajará a la ciudad de Rafaela para medirse ante Peñarol por la 15ª jornada del Torneo Clausura con el objetivo de sumar.



Toda la programación de una nueva jornada futbolística:



Jueves 5/10

– Unión vs. Sp. Norte (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).

– Dep. Aldao vs. 9 de Julio (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).



Viernes 6/10

– Brown de San Vicente vs. Arg. Vila (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– Indep San Cristóbal vs. Indep Ataliva (20 hs. Reserva y 21.30 hs. Primera).

– San Martín vs. Def. Frontera (20.30 hs. Reserva y 22 hs. Primera).



Domingo 8/10

– Sp. Santa Clara vs. La Hidráulica (10 hs. Reserva y 11.30 hs. Primera).

– Dep. Josefina vs. Atl. Rafaela (11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera).

– Zenón Pereyra FC vs. Atl Esmeralda (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– San Isidro vs. Sp. Aureliense (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Dep. Bella Italia vs. Sp. Roca (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Moreno de Lehmann vs. Atl. Juventud (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Tiro Federal MV vs. Dep. Susana (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Talleres MJ vs La Trucha FC (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Juv. Unida VSJ vs. Sp. Libertad EC (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Peñarol vs. Atl. María Juana (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Arg. Humberto vs. Florida (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Dep. Ramona vs. FC Estado (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Quilmes vs. Dep. Libertad (15 hs. Reserva y 16.30 hs. Primera).

– Ben Hur vs. Dep. Tacural (16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera) – El HCD no aprobó postergación del partido.

A partir del próximo domingo, el horario oficial pasará a ser 15 hs Reserva y 16.30 hs. Primera.