Talleres y Atlético María Juana jugaron la tercera del torneo Apertura en inferiores

El “negro” y el “chupa” jugaron la tercera fecha del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina. Talleres de visitante sumó de a tres y Atlético de local de a seis.

En Plaza Clucellas, Talleres sumó tres puntos para la tabla general en su visita a Florida producto de la victoria en 9na categoría por 3 a 2. Mientras que en 8va cayó 2 a 1, en 7ma 3 a 1 y en 6ta 2 a 0.

Por su parte, Atlético María Juana en su estadio “Néstor T Suppo” recibió a Atlético Esmeralda al que se impuso en 9na por 1 a 0 porque la visita no presenta categoría y en 8va por 3 a 0. En tanto que, en 7ma fue derrotado por 2 a 0 y en 6ta por la mínima- 1 a 0-.

Lo que dejó la tercera jornada:

9ª división:

San Martín – B. Bochazo (falta jugar)

Zenón Pereyra F.C. 4 -0 Dep. Josefina

La Trucha (n/p) 0 – 1 Sp. Libertad

La Hidráulica (n/p) 0 – 1 Def. Frontera

Atl. María Juana 1 – 0 Atl. Esmeralda (n/p)

Brown 1 – 1 Sp. Santa Clara

Florida 2 – 3 Talleres

Posiciones: 9 Atl. María Juana-Zenón Pereyra F.C.-Talleres, 7 Brown, 6 Florida, 4 Sp. Libertad- San Martín, 3 B. Bochazo- Def. Frontera, 1 Sp. Santa Clara, 0 Dep. Josefina

8ª división:

San Martín – B. Bochazo (falta jugar)

Zenón Pereyra F.C. 0 – 2 Dep. Josefina

La Trucha 0 – 3 Sp. Libertad

La Hidráulica 3 – 2 Def. Frontera

Atl. María Juana 3 – 0 Atl. Esmeralda

Brown 1 – 0 Sp. Santa Clara

Florida 2 – 1 Talleres

Posiciones: 9 Atl. María Juana-Florida, 7 La Hidráulica, 6 Def. Frontera-Talleres-Sp. Libertad, 4 B. Bochazo, 3 Sp. Santa Clara-Atl. Esmeralda- Dep. Josefina-Brown, 0 San Martín-La Trucha-Zenón Pereyra F.C.

7ª división:

San Martín – B. Bochazo (lunes)

Zenón Pereyra F.C. 0 – 1 Dep. Josefina

La Trucha 5 – 1 Sp. Libertad

La Hidráulica 2 – 1 Def. Frontera

Atl. María Juana 0 – 2 Atl. Esmeralda

Brown 1 – 1 Sp. Santa Clara

Florida 3 – 1 Talleres

Posiciones: 9 La Trucha-Dep. Josefina-La Hidráulica, 6 Def. Frontera-Atl. Esmeralda, 4 Florida-Brown, 3 Sp. Libertad-San Martí-Sp. Santa Clara, 1 Zenón Pereyra F.C., 0 Atl. María Juana-B. Bochazo-Talleres

6ª división:

San Martín – B. Bochazo (falta jugar)

Zenón Pereyra F.C. 1 – 0 Dep. Josefina

La Trucha 1 – 3 Sp. Libertad

La Hidráulica 1 – 1 Def. Frontera

Atl. María Juana 0 – 1 Atl. Esmeralda

Brown 0 – 1 Sp. Santa Clara

Florida 2 – 0 Talleres

Posiciones: 7 Sp. Santa Clara, 6 La Trucha-Dep. Josefina, 5 La Hidráulica, 4 Brown-Def. Frontera-Florida-Sp. Libertad-Atl. Esmeralda, 3 Atl. María Juana-Zenón Pereyra F.C., 2 B. Bochazo-San Martín, 0 Talleres

Prpoxima fecha (4°): Florida vs La Trucha, Tallres vs Zenón Pereyra FC, Dep. Josefina vs Brown, Sp. Santa Clara vs La Hidráulica, Def. Frontera vs San Martín, Bochaz vs CAMJ, At. Esmerlada vs Sp. Libertad.