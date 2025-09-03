Té de las Madres en la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento”

El Club de Madres de la Escuela N° 398 “Domingo Faustino Sarmiento” invita a toda la comunidad a compartir una tarde especial en el tradicional Té de las Madres, que se llevará a cabo el domingo 7 de septiembre desde las 15 horas.

En la mañana de la radio dialogamos con Leticia Lemos, directora de la escuela y Estefanía Rey una de las madres organizadoras del evento, quienes contaron detalles de esta propuesta pensada para reunir a las familias y homenajear a todas las mamás. Ambas destacaron la importancia de sostener estas actividades que fortalecen los lazos comunitarios y generan un espacio de encuentro lleno de calidez.

Será una jornada con sorteos, premios especiales y un clima festivo, ideal para compartir en compañía. El valor de las tarjetas es de $5.000 para mayores y $3.000 para menores de 2 a 5 años.

Desde la organización recuerdan que cada asistente debe llevar pocillo, cucharita y lapicera. Sin dudas, una tarde para celebrar a las madres y disfrutar de un momento único en comunidad.