Tenis: buen comienzo en el Campeonato Mixto de Clubes

El fin de semana del 14 y 15 de marzo se disputó la primera fecha del Campeonato Mixto de Clubes, con sedes en Juventud Unida de Cañada Rosquín y General San Martín de San Martín de las Escobas.

Varios jugadores de María Juana participaron del certamen, sumando experiencia y buenos resultados en esta primera jornada de competencia.

En Categoría C, la dupla integrada por Mariana Dompé y Gustavo Duarte tuvo participación quedando en zona, mientras que Micaela Vaudagna y Emiliano Kinderknecht no lograron avanzar de ronda.

Por su parte, en Categoría B, la pareja conformada por Brisa Aimino (María Juana) y Mauricio Armelino cayó en octavos de final, mientras que María Huter (María Juana) y Fernando Arballo llegaron hasta cuartos de final.

Fue un muy buen comienzo para los jugadores de la región, que continúan sumando rodaje y competencia en un torneo exigente que permite seguir creciendo fecha a fecha.

La próxima fecha del Campeonato Mixto de Clubes se disputará nuevamente en San Martín de las Escobas.