Teresa Álvarez es la nueva directora de la Escuela N° 588 de Estación Clucellas

En la mañana de la radio recibimos la visita de Teresa Álvarez, quien asumió recientemente como nueva directora de la Escuela N° 588 de Estación Clucellas. Durante la entrevista, compartió su alegría por este nuevo desafío y agradeció a la comunidad educativa por el acompañamiento en esta etapa.

Teresa repasó sus inicios en la docencia, recordando los primeros pasos de su carrera y el camino recorrido a lo largo de los años dentro del sistema educativo. Además, contó cómo fue el proceso que la llevó a asumir la conducción de la institución, destacando el compromiso, la vocación y el trabajo sostenido como pilares fundamentales para llegar a este nuevo rol. Finalmente, expresó su entusiasmo por seguir fortaleciendo el proyecto educativo de la escuela, trabajando junto a docentes, alumnos y familias de la comunidad.