Tiro Federal de Moisés Ville se consagró campeón de la Zona Norte y habrá desempate en la Sur

Deportes

El Torneo Reválida de la Liga Rafaelina de Fútbol tuvo este domingo definiciones decisivas en la categoría Ascenso. En la Zona Norte, el equipo de Tiro Federal de Moisés Ville se consagró campeón, coronando una destacada campaña que le permitió quedarse con el título. ¡Felicitaciones al nuevo campeón!

Por su parte, en la Zona Sur la definición quedó abierta, ya que La Hidráulica de Frontera y Libertad de Estación Clucellas finalizaron igualados en puntos, por lo que deberán disputar un partido desempate para definir al ganador del certamen.

El encuentro entre “La H” y el conjunto de Clucellas se jugará el miércoles 5 de noviembre, con lugar y horario a confirmar por la Liga Rafaelina.

(Foto: Tiro Federal de Moisés Ville)

