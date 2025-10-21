Todo listo para las Semifinales del Torneo Clausura ACBOS PreFederal CAB

Se cerró la Segunda Fase del Torneo “Clausura” ACBOS y Pre-Federal CAB en Primera División, con partidos cargados de emociones, intensidad y resultados que terminaron de definir a los cuatro semifinalistas del certamen. Atlético María Juana terminó invicto.

En el estadio “Víctor Comelli”, Santa Paula no pudo ante su gente y cayó en un vibrante duelo frente a Americano, que se llevó una valiosa victoria por 96 a 92, pero no le alcanzó para ser semifinalista.

Por su parte, Atlético María Juana volvió a demostrar su gran nivel y cerró el Clausura de manera perfecta: fue hasta Carlos Pellegrini y superó con autoridad a San Martín por 89 a 46, completando una campaña invicta, ganando todos los partidos disputados.

En el “Raúl Novaira”, Atlético San Jorge hizo pesar su localía y derrotó con claridad a Trebolense por 86 a 54, reafirmando su condición de candidato.

Mientras tanto, en Sastre, la “AkD” impuso su jerarquía y venció a Juventud Unida de Cañada Rosquín por 90 a 75, cerrando su participación con una sólida actuación pensando en los cruces de semifinales.

Por último, en San Vicente, Brown logró el triunfo que necesitaba: superó a Ceci BBC de Gálvez por 76 a 65 y se metió en las Semifinales, desatando la alegría de su público.

De esta manera, el Torneo “Clausura” entra en su fase más apasionante: las Semifinales comenzarán el viernes 24 de octubre, y se disputarán al mejor de tres partidos, rumbo a una gran final que promete emociones fuertes. Atlético María Juana se medirá con Brown de San Vicente y Atlético San Jorge se medirá con Atlético Sastre. Sin dudas serán semifinales apasionantes reeditando viejos clásicos.