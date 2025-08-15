Todo listo para vivir un fin de semana inolvidable en las Patronales de María Juana

En diálogo con el programa Comunicándonos, la presidente comunal Dra. Sandra Gaido adelantó detalles de lo que serán las Fiestas Patronales de María Juana este fin de semana, destacando el intenso trabajo de organización que involucra a personal del obrador, decoradores, el área de Cultura y numerosos colaboradores.

Además de los espectáculos musicales que serán el gran atractivo del evento, se espera un fin de semana con paseo de artesanos, patio de comidas, y un anfiteatro preparado con sillas libres y gratuitas para que todos puedan disfrutar cómodamente. La propuesta está pensada para que las familias pasen muchas horas al aire libre, con actividades libres y gratuitas que invitan a compartir y celebrar juntos la tradición patronal de la localidad.