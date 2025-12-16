Todo Rico presenta sus propuestas para Navidad y Año Nuevo

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con María Emilia Chamorro, titular de Todo Rico, quien compartió todas las exquisitas opciones que están preparando especialmente para la mesa de Navidad y Año Nuevo.

Durante la charla, María Emilia destacó la variedad de propuestas pensadas para que las familias puedan encargar con anticipación y así organizar sus celebraciones con tranquilidad. Elaboraciones especiales, sabores tradicionales y presentaciones cuidadas forman parte de una propuesta ideal para decorar y disfrutar la mesa navideña de la mejor manera, acompañando momentos únicos para compartir en estas fiestas.

