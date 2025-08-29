Torneo de ajedrez en María Juana homenajeará a Juan Carlos Canale

En la mañana de Radio María Juana, Gino Nicola brindó detalles sobre el próximo torneo de ajedrez que se realizará este domingo en Niña Eventos. El certamen contará con la participación de jugadores de toda la provincia de Santa Fe y también de Córdoba, prometiendo un encuentro competitivo y de gran nivel.

El torneo tendrá un significado especial, ya que se llevará a cabo en homenaje a Juan Carlos Canale, reconocido ajedrecista mariajuanense, dejando así un legado de reconocimiento a su trayectoria y aporte al deporte local.

La actividad forma parte del marco de las Fiestas Patronales de María Juana, sumándose a las múltiples propuestas culturales y deportivas que se desarrollarán durante los festejos.

