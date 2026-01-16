Trabajo conjunto por una nocturnidad segura y responsable en María Juana

La presidente comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, encabezó en la sede comunal una reunión de trabajo vinculada a la nocturnidad y la prevención, de la que participaron padres de las promociones 2026 de las Escuelas de Educación Media José Manuel Estrada y Santa María de los Ángeles.

Del encuentro también formaron parte el responsable del boliche bailable Nina, Marcelo Dibennardo; personal del área de Tránsito de la Comuna; el Jefe de Zona, Andrés Márquez; y la Jefa de la Comisaría Cuarta, Marcela Gómez. Durante la reunión se abordaron diferentes aspectos relacionados con la seguridad, la prevención, el consumo responsable y el cuidado de los jóvenes.

En el diálogo se hizo especial hincapié en la importancia del compromiso conjunto de todos los actores involucrados: familias, instituciones educativas, sector privado y el Estado, entendiendo que la construcción de una nocturnidad ordenada y segura requiere del trabajo articulado y la responsabilidad compartida.

Desde la Comuna se reafirmó la decisión de fortalecer los controles, promover el cumplimiento de las normativas vigentes y continuar trabajando de manera coordinada con las distintas áreas e instituciones. El objetivo central es garantizar una nocturnidad segura, responsable y cuidada, priorizando el bienestar de los jóvenes y de toda la comunidad de María Juana.