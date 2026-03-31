Tragedia en San Cristóbal: un alumno ingresó armado a una escuela, mató a un compañero e hirió a otros ocho

En la mañana de la radio, desde la localidad de San Cristóbal, Mariano Cipriani salió al aire en el programa Comunicándonos para contar cómo vive la comunidad tras el estremecedor hecho ocurrido en la jornada de ayer, que dejó a toda la ciudad en estado de conmoción.

Un día más, una mañana más. Así comenzaba la jornada en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”, donde alumnos y alumnas se encontraban en el patio esperando el izamiento de la bandera, en una escena cotidiana que se repite cada día. Sin embargo, minutos después de las 7 de la mañana, esa normalidad se quebró de manera irreversible.

Un alumno de 15 años ingresó armado al establecimiento y, al grito de “sorpresa”, comenzó a disparar. Como consecuencia, un estudiante de 13 años perdió la vida y otros ocho resultaron heridos. Dos de ellos recibieron impactos de bala, aunque lograron sobrevivir.

En un primer momento, los disparos generaron confusión. Algunos estudiantes pensaron que se trataba de ruidos de puertas golpeadas, hasta que la situación se volvió evidente y el pánico se apoderó de la escuela. Alumnos y docentes corrieron, buscaron refugio y trataron de ponerse a resguardo en medio de una escena caótica que se desató en cuestión de segundos.

Muchos estudiantes lograron salir del edificio y regresar a sus hogares por sus propios medios, mientras afuera comenzaba la desesperación de las familias, que recibían mensajes fragmentados y trataban de ubicar a sus hijos sin información clara. El desconcierto fue total durante varias horas.

En medio del horror, un asistente escolar intervino y logró reducir al agresor, evitando que la situación pudiera haber sido aún más grave. Según relató posteriormente, el atacante llegó a apuntarle, pero no alcanzó a disparar. El joven quedó en estado de shock, contenido por integrantes de la comunidad educativa.

Dentro de la institución, docentes activaron los protocolos de emergencia y resguardaron a los alumnos en distintos espacios, como la sala de profesores, mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

En cuanto a los heridos, ocho estudiantes recibieron atención médica. Uno de los adolescentes, de 13 años, fue trasladado en código rojo pero se encontraba lúcido y estable, siendo derivado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia. Otro joven de 15 años presentó heridas de carácter leve.

Por estas horas, la ciudad de San Cristóbal atraviesa un profundo dolor, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo el menor accedió al arma y qué motivó este trágico episodio. La comunidad educativa, en tanto, recibe contención psicológica en medio de uno de los hechos más impactantes de su historia reciente.