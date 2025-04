Transferencias a las provincias por recursos tributarios de origen nacional y coparticipación

La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales es trascendente para la ejecución de las políticas públicas y suele verse afectada por diversas razones. Una aproximación a la evolución real reciente de los Recursos de Origen Nacional transferidos a las provincias, que representan una buena parte de los ingresos provinciales, ya que, en promedio, en 2023, alcanzaron el 54,0% del total de ingresos provinciales (de los cuales 44,8% es en concepto de Coparticipación), indica que:

En marzo de 2025, se observa un crecimiento interanual de los Recursos de Origen Nacional de 16,7% en términos reales (considerando una inflación en marzo de 2,6%). Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos exhibió una mejora de 13,9% i.a. Así, se observa una recuperación parcial de lo perdido en marzo de 2024 (las RON habían caído 26,7% i.a. y la CFI 24,8% i.a.).



La recaudación por IVA aumentó 4,9% en términos reales y fue acompañada de una recuperación de Ganancias de 37,9%.



Comienza a percibirse en estos últimos cuatro meses la ventaja estadística de la comparación interanual: la variación es contra meses magros en términos de recaudación.



Al considerar la situación provincia por provincia, se advierte una performance homogénea en marzo: todas las jurisdicciones exhibieron crecimiento en sus Recursos de Origen Nacional en términos reales. Río Negro mostró el menor aumento (+12,3%) mientras Misiones fue la provincia con mayor recuperación en términos reales (+20,7%). El promedio del conjunto se situó en +16,7%.



En cuanto a las transferencias por coparticipación (CFI), todas las provincias exhibieron aumentos reales en el mes de marzo de entre 9,7% y 17,7%. El promedio de todo el conjunto se situó en +13,9%.



Considerando las transferencias de Coparticipación, la recaudación por IVA se incrementó 4,9% interanual en términos reales en marzo de 2025. En 2023 prácticamente todos los meses habían exhibido subas en términos reales mientras que en 2024 la recaudación cayó en ocho de los doce meses. En el primer mes de 2025, la retracción se explicó por una base de comparación elevada. En febrero y marzo 2025, la recuperación de la actividad económica en la comparación interanual impulsó un incremento de la recaudación de IVA. Sin embargo, el crecimiento de marzo de 2025 se encuentra lejos de compensar la caída interanual de marzo de 2024 (-16,4%).



En el caso del Impuesto a las Ganancias, marzo muestra una recuperación interanual ajustada por inflación de 37,9%. Luego de la excepcionalidad de mayo, cuando las empresas pagaron los saldos de las declaraciones juradas, se siguieron cinco caídas consecutivas. A partir de noviembre, se exhiben incrementos interanuales por la restitución del impuesto a la cuarta categoría. Sin embargo, el incremento interanual no llega a compensar la caída de marzo de 2024 (-39,5%).



En la pérdida de recursos por la caída de la actividad de 2024, las provincias se llevan la peor parte: los tributos que sostenían la recaudación (Retenciones e Impuesto PAIS) no son coparticipables. Con la restitución de Ganancias, y la reducción de la alícuota y luego la finalización del Impuesto PAIS, la distancia entre la recaudación nacional y los recursos trasferidos a provincias tendió a achicarse. A su vez, en estos últimos cuatro meses se empieza a percibir la ventaja estadística de la comparación interanual: la variación es contra meses magros en términos de recaudación.



La tendencia comenzó a revertirse: las RON crecen más que la recaudación nacional, impulsada por los impuestos coparticipables -IVA y Ganancias- mientras que los no coparticipables dejan de tener efecto positivo: Impuesto PAIS ha perdido vigencia y Derechos de Exportación dejó de mostrar el efecto de recuperación post sequía, a lo que se suma la reducción -temporal o permanente según el bien de que se trate- de las alícuotas abonadas.