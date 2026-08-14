Tumpára llega a María Juana Vibra para hacer bailar al público en las Fiestas Patronales

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Guido Carossio, integrante de Tumpára, banda de cuarteto y cumbia de la ciudad de San Francisco, quien anticipó la presentación que el grupo realizará el próximo lunes 17 de agosto en el escenario principal de “María Juana Vibra”, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Durante la entrevista, Guido contó detalles de la propuesta musical que Tumpára llevará a María Juana y expresó la expectativa del grupo por compartir su música con el público de la localidad.

La banda de San Francisco será una de las protagonistas de la jornada del lunes, que contará además con una variada programación artística, gastronómica y cultural para disfrutar en la Plaza San Martín.

Tumpára tendrá la misión de ponerle ritmo a la celebración con su repertorio de cuarteto y cumbia, invitando a vecinos y visitantes a bailar y disfrutar de una tarde especial.

La presentación se desarrollará a partir de las 14:00 horas, como parte de la programación de “María Juana Vibra 2026”.

El lunes también subirán al escenario Matías Bulacio, habrá un espectáculo de Samba Brasilera y el gran cierre estará a cargo de Valentina Márquez.

Todo está preparado para que María Juana viva un lunes de Patronales a pura música, baile y celebración.