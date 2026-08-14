Zulma Maciel anticipó el gran fin de semana de las Fiestas Patronales de María Juana

En la previa del gran fin de semana de las Fiestas Patronales 2026, conversamos con Zulma Maciel, presidentE comunal de María Juana, quien repasó la programación preparada para este domingo 16 y lunes 17 de agosto en el marco de “María Juana Vibra”.

La propuesta tendrá como escenario principal la Plaza San Martín, con actividades para toda la familia, música, danza, gastronomía, artesanos, emprendedores y diferentes propuestas culturales y recreativas.

Domingo 16: una jornada para toda la familia

Las actividades del domingo comenzarán a las 12:00 horas con la apertura del paseo, que contará con artesanos, emprendedores, paseo gastronómico y expositores.

Desde las 13:00, llegarán las Rutas del Arte, propuesta del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe. También habrá una actividad sobre separación en origen y compostaje, con juegos y propuestas didácticas a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático.

Entre las 14:00 y las 17:00 se desarrollará además una jornada de educación vial, destinada a niños de entre 8 y 10 años junto a sus familias, organizada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

A partir de las 14:00 comenzará el Día de las Infancias, con un espacio lúdico junto a la Biblioteca Popular María Juana y talleres de dibujo y pintura a cargo de Ani Llanos.

A las 15:00, los Bomberos Voluntarios de María Juana realizarán la tradicional entrega de golosinas para los más chicos.

En el escenario principal, la música y la danza serán protagonistas con la presentación del Ensamble “Nelson Pautasso”, Tuly Gallardo y el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra”.

El gran cierre de la jornada estará a cargo de La Callejera, con un espectáculo para disfrutar en familia.

Lunes 17: música, gastronomía y grandes espectáculos

El lunes, la programación comenzará nuevamente a las 12:00, con la apertura del paseo de artesanos, emprendedores, gastronomía y expositores.

Desde las 13:00 continuarán las propuestas de Rutas del Arte y las actividades de separación en origen y compostaje.

También desde las 13:00 llegará Sabores de Santa Fe, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe que permitirá disfrutar de diferentes expresiones de la gastronomía santafesina.

A las 14:00 se abrirá el escenario principal, dando paso a una tarde cargada de música y espectáculos.

La programación incluirá las presentaciones de Matías Bulacio, Tumpára y un espectáculo de Samba Brasilera.

Finalmente, uno de los momentos más esperados llegará con el gran cierre de Valentina Márquez, quien se presentará en María Juana en el marco de las Fiestas Patronales.

De esta manera, María Juana se prepara para vivir un fin de semana especial, con una programación que combinará cultura, música, danza, gastronomía, actividades para las infancias, conciencia ambiental, emprendimientos y entretenimiento.

Durante la charla, Zulma Maciel destacó la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro para toda la comunidad e invitó a vecinos y visitantes a ser parte de “María Juana Vibra 2026”, una celebración pensada para disfrutar y compartir en familia durante las Fiestas Patronales.