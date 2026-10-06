Tres documentales para conocer a Messi más allá de la cancha

Lionel Messi tiene una historia que parece escrita para el cine. Desde sus primeros pasos en Rosario y su llegada a Barcelona hasta las derrotas con la Selección y la consagración definitiva en Qatar, su carrera estuvo marcada tanto por los éxitos como por momentos de enorme frustración.

Para quienes disfrutan del fútbol, pero también de las historias de esfuerzo, perseverancia y superación, hay tres producciones que permiten conocer distintas etapas de ese recorrido.

El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda

Es una de las mejores opciones para comenzar. Esta serie documental de cuatro episodios recorre las cinco participaciones mundialistas de Messi y llega hasta la consagración en Qatar 2022. Además, el propio jugador comparte reflexiones personales sobre su trayectoria con la Selección Argentina y los desafíos que atravesó.

Es especialmente interesante porque permite volver a mirar la historia sabiendo cómo terminó, pero sin olvidar todo lo que ocurrió antes.

Qatar 2022 fue mucho más que una Copa del Mundo: fue el punto final de una historia que durante años pareció destinada a terminar de otra manera.

Dónde verlo: Apple TV+.

Tráiler: ver el tráiler oficial

Sean eternos: Campeones de América

Esta serie documental de Netflix se concentra en el camino de la Selección Argentina hacia la Copa América 2021, el título que terminó con una sequía de 28 años sin consagraciones. Son tres episodios que muestran al equipo desde una mirada íntima, incluyendo entrevistas e imágenes inéditas.

Es una producción especialmente interesante para entender qué significó aquella conquista para Messi y para una generación de futbolistas que durante años cargó con las críticas después de las finales perdidas.

La Copa América de Brasil significó un cambio enorme. Para Messi fue su primer gran título con la Selección Mayor y, para muchos argentinos, el comienzo de una nueva relación con un equipo que había sufrido varios golpes importantes.

Dónde verlo: Netflix.

Messi, de Álex de la Iglesia

MIRALO ACÁ_ https://www.youtube.com/watch?v=CAOi0tKxMZI

Esta película documental de 2014 propone una mirada diferente. Dirigida por Álex de la Iglesia, reconstruye distintos momentos de la vida del futbolista utilizando imágenes de archivo, entrevistas y material familiar, con especial atención a su infancia y adolescencia.

Es una buena elección para quienes quieren conocer al Messi de antes de los grandes títulos, cuando todavía era aquel chico de Rosario que soñaba con convertirse en futbolista.

La película permite volver a una etapa en la que el futuro todavía era una incógnita y ayuda a comprender que detrás del jugador extraordinario hubo también un largo camino de esfuerzo, adaptación y decisiones.

Dónde verlo: actualmente no figura con una opción de streaming disponible en Argentina en JustWatch.

Tráiler: ver el tráiler de “Messi”

¿Por qué vale la pena verlos?

Los tres documentales cuentan partes diferentes de una misma historia.

Y quizás ahí esté lo más interesante: Messi no nació siendo Messi.

Antes de los títulos, los récords y las millones de personas celebrándolo hubo un chico que tuvo que dejar su lugar de origen, adaptarse a otro país y superar dificultades para poder seguir jugando al fútbol.

También hubo derrotas. Muchas.

Hubo críticas, finales perdidas, cuestionamientos y momentos en los que parecía que la historia con la Selección Argentina nunca iba a terminar como todos esperaban.

Por eso estos documentales pueden disfrutarse incluso aunque uno no sea especialmente fanático del fútbol.

Porque detrás de Messi aparece una historia mucho más universal:

¿Qué hacemos cuando aquello que más queremos parece no llegar nunca?

¿Cuántas veces estamos dispuestos a volver a intentarlo después de fracasar?

¿Cuánto influye la mirada de los demás en nuestras propias decisiones?

Y quizás la pregunta más interesante de todas:

¿Qué habría pasado si Messi hubiera decidido abandonar después de tantas derrotas?

Ver estas producciones después de Qatar 2022 tiene además un atractivo especial. Conocemos el final de la historia, pero podemos volver atrás y observar todo lo que tuvo que ocurrir para llegar hasta allí.

Tres producciones, tres miradas y una misma historia: la de un chico de Rosario que pasó décadas persiguiendo un sueño y terminó levantando el trofeo que durante tanto tiempo le había sido esquivo.

Para quienes disfrutan del fútbol, pero también de las historias humanas, son tres documentales que vale la pena tener en la lista.