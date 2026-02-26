Triunfo auriazul en Ramona y clasificación a la próxima fase de la Copa Castellanos

El Club Atlético María Juana logró un valioso triunfo como visitante y selló su pase a la siguiente instancia de la Copa Departamento Castellanos. Por la segunda fase del certamen, el conjunto auriazul se impuso 2 a 0 ante Deportivo Ramona, demostrando solidez y efectividad para seguir en carrera.

Los goles del C.A.M.J. fueron convertidos por Mauro Lora, quien marcó en ambas oportunidades y se transformó en la gran figura de la tarde. Con este resultado, el equipo de María Juana continúa avanzando en uno de los torneos más competitivos de la región.

En el partido preliminar de categoría Sub 12, fue derrota 3 a 0 para los dirigidos por Sebastián Bach.

Ahora, el auriazul deberá esperar su próximo rival, que saldrá del encuentro entre Susana y Deportivo Aldao, quienes disputarán su partido el jueves 26 de febrero. La ilusión sigue intacta para el conjunto mariajuanense.