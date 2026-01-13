Turismo Mutual del Club Atlético María Juana invita a una reunión informativa por el viaje cultural a Italia

En la mañana del programa “Comunicándonos”, dialogamos con Yamila Romero, representante de Turismo Mutual del Club Atlético María Juana, y Anabela Tuninetti, quienes brindaron detalles sobre el próximo viaje a Italia que se encuentra organizando la mutual y que tendrá una reunión informativa el próximo jueves en las oficinas de la institución.

Durante la entrevista, explicaron que se trata de un viaje cultural de un mes, pensado para quienes desean conectarse con sus raíces y vivir la cultura italiana en lo cotidiano, recorriendo lugares increíbles y experimentando el estilo de vida local. La propuesta invita a conocer la Italia verdadera, la de los pueblos, las tradiciones, la gastronomía, los paisajes y las charlas sin apuro, en una experiencia profunda y transformadora.

El viaje está previsto para octubre de 2026 y tendrá como base la región de Le Marche, en pleno corazón de Italia, una zona caracterizada por su tranquilidad, su cercanía al mar y a la montaña, y por ofrecer un entorno ideal para recorrer, disfrutar y sentirse como en casa. Además, el grupo viajará acompañado desde Argentina y contará, una vez en destino, con asistencia permanente y guías locales, garantizando una experiencia cuidada y organizada.

Desde Turismo Mutual destacaron también las facilidades de pago, con opciones de hasta 6 cuotas sin interés en dólares o hasta 12 cuotas fijas en pesos, haciendo posible que más personas puedan concretar el sueño de viajar a Italia. Los cupos son limitados y ya se encuentran realizando reservas.

La reunión informativa está destinada a todas aquellas personas interesadas en conocer más detalles del itinerario, la modalidad del viaje y las condiciones de participación. Será una oportunidad para despejar dudas y empezar a planificar una experiencia única que promete unir historia, emociones, cultura y recuerdos inolvidables.