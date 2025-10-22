Últimos días para participar del certamen fotográfico “Ojos de Santa Fe”

En la mañana de Comunicándonos, charlamos con Romina Rodríguez Kern, del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre el Concurso Fotográfico “Ojos de Santa Fe”, una iniciativa del Ente Cultural Santafesino que aún tiene abierta su convocatoria.

Romina destacó que este certamen invita a descubrir, a través de la mirada única de cada participante, la diversidad de paisajes, costumbres y rincones que conforman la identidad santafesina. En esta nueva edición, el tema propuesto es “Capillas y Escuelas Rurales”, con el objetivo de captar desde distintas ópticas la esencia de los pueblos y parajes de la provincia.

Las inscripciones se realizan en el Área de Cultura de la Comuna de María Juana, y la fecha límite para presentar los trabajos es el 27 de octubre.

Desde la organización invitan a fotógrafos profesionales, aficionados y amantes de la imagen a ser parte de esta propuesta que busca reflejar el alma de Santa Fe a través de sus paisajes y su gente.

📷 ¡No pierdas la oportunidad de que tu foto recorra la provincia y sea parte de esta muestra colectiva de identidad santafesina!