Un documental argentino logró que el pez guitarra quede fuera del mayor torneo de pesca del país

Por primera vez en 63 años, el pez guitarra fue excluido del tradicional torneo 24 Horas de la Corvina Negra, uno de los concursos de pesca con caña más importantes de Sudamérica. La decisión se tomó tras el impacto generado por el documental Pescadores & Guitarras, una producción nacional que visibilizó la crítica situación de esta especie.

El certamen se realizó el pasado 7 de febrero en Claromecó y reúne cada año a unos 6.000 pescadores. En esta edición 2026, el pez guitarra —catalogado en Peligro Crítico de Extinción— no formó parte de la competencia, marcando un hecho histórico en el ámbito de la pesca deportiva.

Una especie vulnerable y poco conocida

El pez guitarra, también llamado Guitarra Grande, Melgacho o Pez Violín, era prácticamente desconocido para gran parte del público. Su presencia en las costas bonaerenses se limita a los meses en que se acerca a parir, con camadas de entre cuatro y siete crías por ciclo.

Su ciclo reproductivo lento y su baja tasa de renovación poblacional lo convierten en una especie extremadamente vulnerable frente a la presión pesquera.

El documental que encendió la alarma

Un año antes del torneo de 2025, el equipo de Pescadores & Guitarras participó del certamen y documentó la captura de más de siete ejemplares de pez guitarra, todos en etapa de gestación. Las imágenes generaron una fuerte alarma sobre el futuro de la especie.

El documental —de 28 minutos de duración— sigue a dos biólogos marinos que se adentran en el mundo de la pesca recreativa y artesanal de la costa bonaerense. La producción combinó ciencia académica y saber local, impulsando además una red de ciencia ciudadana para medir, fotografiar y marcar ejemplares.

“Queríamos contar una historia de conservación con un estilo fresco y cercano, con toques de humor, para poder llegar a más gente”, explicó su director, Mariano Fernández. Por su parte, el productor Juan María Raggio destacó: “Lograr que el pez guitarra quede fuera del torneo es un paso concreto para la conservación de una especie en peligro crítico”.

Impacto concreto y precedente ambiental

Entre los resultados del proyecto se destacan:

La exclusión del pez guitarra del torneo 24 Horas de la Corvina Negra.

La construcción de vínculos entre pescadores, biólogos y organizadores.

El desarrollo de una red de ciencia ciudadana en la costa sur bonaerense.

La incorporación de prácticas de pesca responsable en competencias masivas.

El documental contó con el apoyo de On the Edge Fund y Mar Azul Uruguayo, y su impacto sentó un precedente en la gestión ambiental de eventos deportivos en Argentina.

La decisión demuestra que el diálogo entre ciencia, comunicación y comunidad puede generar cambios reales y medibles. En este caso, una producción audiovisual no solo informó: ayudó a proteger a una especie al borde de la extinción.