Zenón Pereyra reafirmó la causa Malvinas con un emotivo acto y la preservación de una turba traída desde las Islas en 1982

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Marisel Basino, directora de la Escuela N.º 396 “Domingo Faustino Sarmiento” de Zenón Pereyra, quien compartió detalles de la emotiva actividad realizada en el marco del Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico.

La jornada contó con la participación de autoridades comunales encabezadas por la presidenta comunal Verónica Gallo, junto al secretario de Turismo y Educación Nicolás Salcedo, la tesorera Ana López y miembros de la comisión comunal, quienes acompañaron a la comunidad educativa en un acto cargado de simbolismo y sentimiento patriótico.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega y resguardo en la institución de una turba proveniente de las Islas Malvinas, traída en 1982 por Manuel Fernández, primer teniente y piloto que participó del conflicto bélico. Por decisión de María Ester Agosti, este valioso elemento histórico permanecerá en la escuela para que las actuales y futuras generaciones puedan conocer y valorar su significado.

Durante la entrevista, Basino destacó la importancia de mantener viva la memoria de Malvinas a través de acciones concretas que permitan acercar la historia a los estudiantes. La presencia de esta porción de suelo malvinero en la institución representa un símbolo permanente de soberanía, identidad nacional y reconocimiento a quienes defendieron la patria durante el conflicto de 1982.

La actividad permitió reflexionar sobre la importancia de la causa Malvinas y fortalecer el compromiso de la comunidad educativa con la construcción de la memoria colectiva. Además, dejó un legado tangible para que niños, niñas y jóvenes continúen aprendiendo sobre uno de los capítulos más trascendentes de la historia argentina.

De esta manera, la Escuela N.º 396 y la Comuna de Zenón Pereyra renovaron su compromiso con la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, promoviendo el recuerdo, el respeto y el amor por la Patria.