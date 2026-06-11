Alcides Calvo explicó en Radio María Juana el proyecto de ley para asistir a trabajadores afectados por crisis empresariales

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, quien brindó detalles sobre un proyecto de ley que actualmente se encuentra en tratamiento en la Cámara de Senadores de Santa Fe y que busca dar respuestas a trabajadores y familias afectadas por crisis laborales, productivas o empresariales.

La iniciativa, presentada junto a los senadores Felipe Michlig, Hugo Rasetto y Leonardo Diana, propone modificar la Ley Provincial N.º 5110, que regula el régimen de pensiones sociales. El objetivo es incorporar una herramienta excepcional que permita asistir a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica derivadas de la pérdida de empleo, suspensiones laborales, falta de pago de salarios o la paralización de actividades productivas.

Durante la entrevista, Calvo explicó que muchas familias pueden haber tenido una situación económica estable durante años, pero verse afectadas repentinamente por el cierre o la crisis de una empresa. En esos casos, los antecedentes patrimoniales o económicos previos suelen convertirse en un impedimento para acceder a determinados beneficios sociales, aun cuando la realidad actual sea completamente diferente.

“Hay situaciones que el Estado debe analizar con sensibilidad y responsabilidad. Este proyecto busca brindar una respuesta excepcional, transitoria y razonable para quienes atraviesan momentos críticos como consecuencia de una crisis empresarial o productiva”, señaló el legislador.

El senador también hizo referencia a los problemas que atraviesan distintas empresas de la provincia, especialmente en sectores productivos clave. En ese sentido, mencionó casos de firmas como SanCor y Verónica, donde la incertidumbre laboral genera preocupación no sólo entre los trabajadores, sino también en las comunidades que dependen de esas fuentes de empleo.

“Cuando una empresa entra en crisis, el impacto no se limita a sus empleados. Afecta a las familias, al comercio local y a toda la economía de una región. Por eso creemos que el Estado debe contar con herramientas que permitan acompañar a quienes quedan en una situación de necesidad”, destacó.

La propuesta no crea nuevos beneficios sociales ni modifica los requisitos generales existentes, sino que incorpora la posibilidad de que la autoridad de aplicación evalúe cada caso de manera integral mientras persistan las circunstancias extraordinarias que dieron origen a la vulnerabilidad.

El proyecto comenzó su recorrido legislativo y será analizado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en el recinto. Mientras tanto, desde distintos sectores se sigue de cerca una iniciativa que busca brindar contención a trabajadores y familias santafesinas en momentos de gran incertidumbre económica.

🎙️ Escuchá la entrevista completa con Alcides Calvo en las plataformas de Radio María Juana.