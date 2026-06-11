Viajes extraordinarios y curiosidades sorprendentes en “Travesías y Travesuras”

El programa Patas Arriba incorporó una nueva propuesta para los oyentes que disfrutan de los viajes, las aventuras y las historias que inspiran a descubrir nuevos horizontes. Se trata de “Travesías y Travesuras”, la columna de Nati Monterrosa, un espacio creado para compartir experiencias, curiosidades, tendencias del turismo y relatos sorprendentes que ocurren en distintos rincones del planeta.

Durante su presentación, Monterrosa explicó que la idea nació de la pasión por los viajes y de la necesidad de conectar a las personas a través de las experiencias que estos generan. “Cuando viajamos puede pasar de todo: lo bueno, lo malo y lo completamente inesperado”, destacó, anticipando que cada entrega combinará historias inspiradoras, información útil y anécdotas tan curiosas como divertidas.

En esta primera edición, una de las historias destacadas fue la de Okie Boys Productions, un grupo de aventureros que emprendió una extraordinaria travesía en motos acuáticas desde Miami hasta Puerto Rico. El desafío contempla recorrer más de 2.000 kilómetros atravesando mar abierto y varios países del Caribe, una experiencia que exige una enorme preparación física y logística.

Sin embargo, detrás de la aventura existe un motivo mucho más profundo. El impulsor de la iniciativa, Derek Hallaway, decidió realizar esta travesía para generar conciencia sobre la progeria, una enfermedad genética extremadamente rara que provoca envejecimiento acelerado en niños y que marcó su vida tras la pérdida de su hermano menor. Acompañado por otros pilotos y una embarcación de apoyo, el equipo busca visibilizar la importancia de la investigación y el acompañamiento a las familias que conviven con esta condición.

La segunda travesía trasladó a los oyentes hasta Japón, donde miles de turistas llegan cada año a la región volcánica de Owakudani para probar uno de los alimentos más curiosos del país: el famoso huevo negro. Cocinado en aguas termales ricas en azufre, el huevo adquiere una cáscara completamente oscura debido a una reacción química natural.

Aunque su apariencia puede resultar impactante y su aroma recuerda al azufre de las aguas termales donde se cocina, quienes lo prueban aseguran que su sabor es muy similar al de un huevo hervido tradicional. La fama del producto no se debe solamente a su aspecto, sino también a una leyenda local que sostiene que comer uno de estos huevos puede otorgar siete años adicionales de vida. Una tradición que convierte a este particular alimento en una de las atracciones turísticas más populares de la zona.

Como cierre de la columna llegó la sección de las “travesuras”, dedicada a advertir sobre situaciones que pueden complicar un viaje. En esta oportunidad, el tema elegido fue el transporte de cigarrillos electrónicos o vapes en distintos países del mundo. Monterrosa recordó que existen destinos donde estos dispositivos están prohibidos o cuentan con regulaciones muy estrictas.

Países como Tailandia, Singapur, India, México y Brasil aplican restricciones que pueden derivar en la confiscación de los dispositivos, multas económicas e incluso sanciones más severas para quienes incumplan la normativa vigente. Por eso, recomendó informarse siempre sobre las leyes locales antes de viajar para evitar inconvenientes que puedan arruinar unas vacaciones.

Con una combinación de historias extraordinarias, curiosidades culturales y consejos prácticos para viajeros, “Travesías y Travesuras” se perfila como una de las propuestas más interesantes de Patas Arriba, invitando a los oyentes a descubrir el mundo, conocer nuevas culturas y animarse a soñar con su próxima aventura, todo desde el aire de Radio María Juana.