Un documental explora las visiones de Edgar Cayce sobre civilizaciones perdidas como Lemuria y Atlantis

El documental Lemuria to Atlantis: Edgar Cayce’s Incredible Visions of Lost Civilizations propone una mirada diferente sobre los orígenes de la humanidad y las posibles civilizaciones antiguas que habrían existido mucho antes de la historia oficialmente aceptada. La producción, estrenada en 2024 y dirigida por George Thornhill, tiene una duración aproximada de 1 hora y 47 minutos y se centra en las visiones y lecturas del místico estadounidense Edgar Cayce.

El film se basa en las famosas lecturas del llamado “profeta durmiente”, quien aseguraba poder acceder a información del pasado a través de los llamados Registros Akáshicos, una supuesta memoria universal que contendría la historia completa de la humanidad. A partir de esas revelaciones, el documental analiza la posibilidad de que civilizaciones altamente desarrolladas hayan existido miles de años antes de lo que sostiene la historia tradicional.

Civilizaciones perdidas bajo el océano y la selva

La producción plantea que gran parte de esas antiguas culturas podrían haber quedado sepultadas bajo los océanos, enterradas en selvas densas o incluso ocultas bajo el hielo, lo que explicaría por qué aún no han sido descubiertas completamente. Según esta perspectiva, el planeta podría albergar miles de restos arqueológicos desconocidos que cambiarían la comprensión actual del pasado humano.

Uno de los ejes del documental es la historia de Lemuria y Atlantis, dos civilizaciones que, según las lecturas de Cayce, habrían alcanzado un alto nivel de desarrollo tecnológico y espiritual. De acuerdo con estas teorías, ambas sociedades habrían desaparecido tras grandes cataclismos globales que transformaron la geografía del planeta.

Las visiones atribuidas a Cayce describen a Atlantis como una civilización avanzada que habría desarrollado tecnologías energéticas y conocimiento científico muy sofisticado para su época, pero que finalmente habría colapsado debido al uso irresponsable de ese poder.

Un debate entre historia oficial y teorías alternativas

A lo largo del documental también se presentan distintas interpretaciones sobre estos relatos y su posible conexión con hallazgos arqueológicos o mitos presentes en varias culturas antiguas. Para algunos investigadores y entusiastas de la historia alternativa, estas narraciones podrían contener pistas sobre un pasado humano mucho más complejo de lo que indican los libros de historia.

Si bien muchas de estas teorías siguen siendo objeto de debate dentro de la comunidad científica, producciones como “Lemuria to Atlantis: Edgar Cayce’s Incredible Visions of Lost Civilizations” invitan a reflexionar sobre cuánto queda aún por descubrir sobre el pasado del planeta y las civilizaciones que pudieron haber existido antes de nuestra historia conocida.

El documental se suma así a una serie de producciones recientes que exploran misterios arqueológicos, civilizaciones desaparecidas y teorías que cuestionan el relato histórico tradicional, temas que despiertan cada vez más interés entre el público alrededor del mundo.