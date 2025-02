Un embarazo extraordinario: una pareja de Colonia Margarita espera trigemelos

La comunidad de Colonia Margarita fue testigo de una noticia poco común y emocionante: una joven pareja espera la llegada de trigemelos idénticos, un fenómeno extremadamente raro que ocurre en apenas uno de cada 16 millones de nacimientos.

Una sorpresa que cambió sus vidas

Andrea Cardoso (19) y Jorge Luis Murattore (22) recibieron la impactante noticia el 25 de enero, cuando una ecografía confirmó que su familia crecería por tres. Actualmente, transitan la décima semana de gestación con gran expectativa y emoción.

Según explican los especialistas, este tipo de embarazo se produce cuando un único espermatozoide fecunda un óvulo y, por razones aún desconocidas por la ciencia, este se divide en tres embriones genéticamente idénticos.

De la incertidumbre a la emoción

El camino hacia la paternidad no fue fácil para Andrea y Jorge Luis. De hecho, los médicos les habían advertido sobre posibles dificultades para concebir. “Cuando nos enteramos, no lo podíamos creer. Nos habían dicho que no podíamos tener hijos”, contó Jorge Luis en diálogo con Radio Rafaela.

La sorpresa fue aún mayor cuando, tras la confirmación del embarazo, la ecografía reveló tres latidos. “Ni siquiera el mismo doctor podía creer lo que estábamos viendo”, agregó.

Un desafío que requiere apoyo

Si bien la noticia ha traído felicidad a la pareja, también representa un gran desafío. Jorge Luis actualmente se encuentra sin empleo y busca una oportunidad laboral para afrontar los gastos que implica la llegada de los tres bebés.

La historia de esta familia ha conmovido a la comunidad, y en los próximos meses necesitarán del acompañamiento y el apoyo de todos para transitar esta experiencia única con tranquilidad.