Un espacio para todos disfrutó de una salida recreativa a Córdoba y Villa Carlos Paz

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Ivana Tortosa, integrante de Un Espacio para Todos, quien contó cómo fue el viaje realizado el pasado fin de semana junto a chicos y profesionales de la asociación civil.

El grupo viajó a la provincia de Córdoba, donde pudo disfrutar de diferentes actividades recreativas y compartir una experiencia de convivencia en contacto con la naturaleza.

Durante la estadía recorrieron Villa Carlos Paz y distintos sectores de las sierras cordobesas, aprovechando el paisaje y el entorno para vivir una jornada diferente fuera de la rutina cotidiana.

Tortosa destacó la importancia de este tipo de propuestas para los integrantes de la institución, no solamente como espacios de recreación, sino también como oportunidades para compartir, fortalecer vínculos y generar nuevas experiencias junto a compañeros, familias y profesionales.

El viaje permitió disfrutar de momentos al aire libre, conocer nuevos lugares y, sobre todo, compartir una experiencia grupal que dejó recuerdos entre quienes participaron.

En diálogo con la radio, Ivana también repasó distintos momentos de la salida y la satisfacción de haber podido concretar nuevamente una propuesta que combina recreación, inclusión y convivencia.