Un Espacio Para Todos disfrutó una jornada de paseo, aprendizaje y emoción en Cañada Rosquín

La Asociación Civil Un Espacio Para Todos vivió un día inolvidable junto a sus concurrentes y equipo de trabajo durante un paseo lleno de historia, cultura, sabores y afecto en la localidad de Cañada Rosquín.

El grupo recorrió lugares emblemáticos como el Museo “El Guardián del Pasado”, el Espacio León Gieco, la fábrica de queso azul ALLOA Vanguard, la Iglesia Santo Tomás de Aquino y el Establecimiento Don Giuseppe, disfrutando de cada experiencia con alegría y curiosidad.

Una mención especial fue para la familia de Panchi, que con gran calidez abrió sus puertas y permitió que todos compartieran un momento único y lleno de emociones.

Desde la institución destacaron que estos encuentros fortalecen los vínculos, construyen comunidad y reafirman el compromiso con una inclusión real, vivida y compartida, valores que guían cada una de sus actividades.

