Alumnos de 5.º grado compartieron una jornada de aprendizaje intergeneracional en el Hogar de Ancianos

Los alumnos de 5.º grado protagonizaron una enriquecedora visita al Hogar de Ancianos, donde participaron de un encuentro pensado para fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias y el aprendizaje entre generaciones.

Durante la actividad, los estudiantes conversaron con los residentes y con la nutricionista de la institución sobre la importancia de mantener una alimentación saludable en las diferentes etapas de la vida. El encuentro permitió reflexionar sobre cómo los hábitos alimentarios influyen en la salud y el bienestar desde la niñez hasta la adultez mayor.

Como parte de la propuesta, los alumnos realizaron una serie de preguntas que habían preparado previamente en el aula. Entre los temas abordados, consultaron cuáles eran los alimentos que consumían los adultos mayores cuando eran niños, cómo fueron cambiando sus hábitos alimentarios con el paso de los años y qué recomendaciones consideran fundamentales para llevar una vida saludable.

La iniciativa no solo permitió ampliar los conocimientos de los estudiantes sobre nutrición, sino que también fortaleció los vínculos entre generaciones, promoviendo el respeto, la escucha y la valoración de las experiencias de los adultos mayores. Estas actividades representan una valiosa oportunidad para aprender fuera del aula, desarrollando la empatía y comprendiendo la importancia de una alimentación equilibrada como herramienta para cuidar la salud a lo largo de toda la vida.