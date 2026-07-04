En el Día del Sexólogo: una charla para comprender la importancia de la educación sexual

Dialogamos con el licenciado en Psicología y sexólogo Federico Andrek, quien se refirió al significado del Mes del Orgullo y también compartió conceptos sobre la celebración del Día del Sexólogo, una fecha que pone en valor el trabajo de los profesionales dedicados a la salud sexual y al bienestar de las personas.

Durante la entrevista, Andrek explicó que el Mes del Orgullo es una oportunidad para reflexionar sobre la diversidad, el respeto, la inclusión y los derechos conquistados por la comunidad LGBTQ+, al tiempo que destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de diálogo, información y educación para combatir los prejuicios y la discriminación.

Uno de los temas centrales de la conversación fue la profesión del sexólogo. El especialista aclaró que la sexología es una disciplina científica que estudia la sexualidad humana desde una perspectiva integral, abordando aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Contrariamente a lo que muchas personas creen, no se trata únicamente de hablar sobre relaciones sexuales, sino de comprender cómo las personas viven su sexualidad a lo largo de toda la vida.

Federico Andrek explicó que ser sexólogo requiere formación específica. En la mayoría de los casos, quienes ejercen la sexología son profesionales de áreas como la Psicología, la Medicina, la Ginecología, la Urología, la Obstetricia o el Trabajo Social, que posteriormente realizan estudios de posgrado o especializaciones en Sexología Clínica, Educación Sexual o Terapia Sexual, adquiriendo herramientas para abordar consultas vinculadas a la salud sexual.

En cuanto a su función, señaló que un sexólogo acompaña a personas y parejas en la resolución de distintas inquietudes relacionadas con la sexualidad, como dificultades en el deseo sexual, problemas de erección o de excitación, dolor durante las relaciones, eyaculación precoz, dificultades para alcanzar el orgasmo, conflictos de pareja vinculados a la intimidad, dudas sobre identidad de género u orientación sexual, además de brindar educación sexual basada en evidencia científica y promover hábitos saludables.

El profesional remarcó que consultar a un sexólogo no significa necesariamente atravesar un problema grave, sino que también puede ser una herramienta para conocerse mejor, mejorar la comunicación en la pareja, derribar mitos y vivir la sexualidad de una manera más saludable y libre de prejuicios.

La entrevista completa puede volver a escucharse a través de las plataformas de Radio María Juana, donde Federico Andrek desarrolló estos temas con claridad, aportando información científica y promoviendo una mirada respetuosa e inclusiva sobre la sexualidad humana.