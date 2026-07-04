Los cadetes de Bomberos Voluntarios celebraron su día: el futuro del servicio con vocación y compromiso

Cada 3 de julio se conmemora en Argentina el Día Nacional del Cadete de Bomberos Voluntarios, una fecha dedicada a reconocer el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio de los jóvenes que se preparan para convertirse en los bomberos del mañana.

La jornada recuerda un hecho histórico para el sistema bomberil argentino: la creación, en 1963, de la primera Escuela de Cadetes de Bomberos Voluntarios del país, iniciativa que marcó el comienzo de la formación sistemática de niños y adolescentes dentro de las instituciones bomberiles, promoviendo valores como la solidaridad, la disciplina, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad.

En María Juana, el saludo estuvo dirigido especialmente a quienes forman parte de la Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” de la Asociación Bomberos Voluntarios. Desde la institución destacaron el esfuerzo que realizan los jóvenes, quienes dedican tiempo a capacitarse, entrenar y aprender los principios fundamentales del servicio voluntario, preparándose para afrontar en el futuro la importante misión de proteger a la comunidad.

Ser cadete implica mucho más que aprender técnicas de rescate o prevención. Significa crecer dentro de una institución basada en valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la vocación de ayudar al prójimo. Cada práctica y cada capacitación representan un paso más en la formación de quienes algún día integrarán el cuerpo activo de bomberos voluntarios.

“Todo gran fuego comienza con una pequeña chispa. Gracias por ser esa chispa de esperanza, valentía y futuro para toda la comunidad de María Juana. ¡Feliz día, cadetes!“, expresaron desde la institución, reconociendo a los integrantes del “Semillero de Fuego” como el futuro del cuartel y la garantía de que el profesionalismo, el coraje y la vocación de servicio continuarán siendo pilares fundamentales de los Bomberos Voluntarios de María Juana.