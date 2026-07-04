Jujuy espera a los turistas: Adrián Barboza contó cómo se vive el invierno en el norte argentino

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Adrián Barboza, quien desde la provincia de Jujuy brindó un panorama sobre las condiciones climáticas y el movimiento turístico en una de las regiones más visitadas del país durante la temporada invernal.

Barboza comentó que el frío se hace sentir con intensidad en gran parte de la provincia, especialmente en las zonas de la Quebrada y la Puna, donde las bajas temperaturas son características de esta época del año. Sin embargo, aclaró que por el momento no se registran nevadas, aunque las condiciones climáticas podrían cambiar en los próximos días.

Con el inicio de las vacaciones de invierno en muchas provincias argentinas, el norte del país vuelve a posicionarse como uno de los destinos preferidos por miles de turistas. Paisajes únicos, pueblos con una fuerte identidad cultural, gastronomía regional y atractivos naturales como la Quebrada de Humahuaca, el Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, las Salinas Grandes, Tilcara, Humahuaca e Iruya (en la vecina Salta) forman parte de un circuito muy elegido por quienes buscan disfrutar de unos días de descanso.

Durante la entrevista, Adrián destacó que la expectativa del sector turístico es muy buena y que, más allá de la ausencia de nieve, los visitantes pueden disfrutar de la belleza de los paisajes jujeños, las ferias de artesanos, la música, las peñas y la calidez de la gente, que convierten al norte argentino en un destino ideal para recorrer durante el invierno.

La entrevista completa puede volver a escucharse a través de las plataformas de Radio María Juana, donde Adrián Barboza compartió detalles sobre la actualidad de Jujuy y todo lo que ofrece la provincia para quienes la elijan como destino en estas vacaciones de invierno.