Atlético María Juana ganó un partidazo y habrá tercer juego para definir al campeón del Apertura

El Club Atlético María Juana se quedó con un valioso triunfo en el segundo partido de la final del Torneo Apertura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) al vencer como local a su clásico rival, Club Atlético Sastre, por 65 a 61.

Con este resultado, la serie quedó igualada 1 a 1, por lo que el campeón se definirá en un tercer y decisivo encuentro. En un partido muy parejo y de alta intensidad, el conjunto auriazul logró hacerse fuerte ante su gente para estirar la definición y mantener intactas sus aspiraciones de conquistar el título.

Ahora, toda la expectativa está puesta en el próximo domingo, cuando desde las 20:00 horas se dispute el tercer y último juego en el Estadio “29 de Mayo”, escenario donde se conocerá al campeón del Torneo Apertura de ACBOS.

Desde la institución invitan a toda la comunidad a acompañar al equipo en una jornada que promete vivir un gran marco de público. Con el aliento de su gente, Atlético María Juana buscará hacerse fuerte en casa y coronarse campeón frente a su clásico rival.