El Coro Emigranti partió rumbo a España para una gira internacional

El Coro Emigranti de la ciudad de San Francisco inició este fin de semana su viaje a España, donde llevará adelante una gira musical con presentaciones programadas en los próximos días. La agrupación cuenta con la participación de coreutas de María Juana, que también serán parte de esta experiencia artística y cultural.

En la mañana de la radio charlamos con Luis Anselmi, director del coro, quien compartió detalles del viaje, las expectativas y los preparativos para esta nueva experiencia internacional.

La delegación emprende una travesía de aproximadamente 20 días, durante la cual tendrá la oportunidad de compartir su repertorio con públicos de distintas localidades españolas y encontrarse con otras agrupaciones corales. La gira también representa una oportunidad para intercambiar experiencias musicales y fortalecer los vínculos culturales a través del canto.

Para los integrantes del Coro Emigranti, el viaje es el resultado de meses de preparación y trabajo colectivo. Además del desafío artístico que implica presentarse en escenarios internacionales, la experiencia permitirá disfrutar de una agenda cultural y conocer nuevas tradiciones.

La participación de coreutas de María Juana vuelve a destacar la presencia de representantes de la localidad en proyectos culturales que trascienden las fronteras y llevan la música coral de la región a otros lugares del mundo.

Durante los próximos días, el Coro Emigranti vivirá una experiencia que combina música, encuentros y aprendizaje, con el objetivo de compartir su trabajo y representar a la región en cada una de sus presentaciones en España.