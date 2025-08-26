Un salto de calidad: Mateo Ceci jugará la Liga Nacional en Racing de Chivilcoy

El talentoso basquetbolista Mateo Ceci, formado en la cantera del Club Ceci de Gálvez, dará un nuevo e importante paso en su carrera al sumarse a las filas de Racing de Chivilcoy para disputar la Liga Nacional de Básquet. La llegada del joven jugador al máximo certamen del país representa no sólo un salto de nivel competitivo, sino el reconocimiento del trabajo hecho desde las divisiones formativas.

El básquet del Oeste Santafesino continúa generando verdaderas joyas para el básquetbol nacional e internacional. El joven base galvense afronta el desafío de consolidarse en un plantel que compite al más alto nivel del básquet argentino.

Su recorrido y experiencia por las distintas competencias a su corta edad le permitieron adquirir herramientas técnicas y tácticas que lo llevaron a destacarse producto de su compromiso, esfuerzo, responsabilidad y ganar de continuar creciendo. Mateo, jugó estos últimos partidos en su querido Ceci BBC que le permitió formar parte del plantel para no perder rodaje ya que llegaba de finalizar su temporada en el Club de Zárate.

La oferta de Racing se resolvió en cuestión de horas ya que el equipo de Chivilcoy estaba en busca de un base sub 21 para iniciar el certamen en el mes de octubre. Sin dudarlo, Ceci toma la decisión y ya se encuentra entrenando con el plantel. Esta nueva etapa representa una gran oportunidad donde buscará consolidarse en el primer nivel del básquet argentino, demostrando su potencial y talento en una de las competencias más importantes del país.