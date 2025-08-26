Una noche de música y emociones en el Encuentro de Coros Polifónicos

En la Capilla de la Escuela Sagrado Corazón de Carlos Pellegrini se vivió una velada única con el Encuentro de Coros Polifónicos, que reunió voces y talentos en un marco de gran emoción y calidez.

El evento contó con la participación del Coro Polifónico local como anfitrión, acompañado por la Agrupación Coral Lehmann Canta y el Coro Ciudad de Sastre, en una propuesta que permitió disfrutar de un repertorio diverso y enriquecedor.

Esta actividad se enmarca dentro del Circuito Coral del Centro Oeste Santafesino y fue posible gracias al acompañamiento de la Comuna reafirmando el compromiso de la región con la cultura y el arte coral.

El encuentro dejó en claro que la música sigue siendo un puente para compartir, emocionar y fortalecer la identidad cultural de cada comunidad.