Una noche de música y emociones en el Encuentro de Coros Polifónicos

Regionales

En la Capilla de la Escuela Sagrado Corazón de Carlos Pellegrini se vivió una velada única con el Encuentro de Coros Polifónicos, que reunió voces y talentos en un marco de gran emoción y calidez.

El evento contó con la participación del Coro Polifónico local como anfitrión, acompañado por la Agrupación Coral Lehmann Canta y el Coro Ciudad de Sastre, en una propuesta que permitió disfrutar de un repertorio diverso y enriquecedor.

Esta actividad se enmarca dentro del Circuito Coral del Centro Oeste Santafesino y fue posible gracias al acompañamiento de la Comuna reafirmando el compromiso de la región con la cultura y el arte coral.

El encuentro dejó en claro que la música sigue siendo un puente para compartir, emocionar y fortalecer la identidad cultural de cada comunidad.

Te puede interesar

  • ENCUENTRO DE COROS

    La profesora Daniela Gandolfo nos contó en la mañana de Comunicándonos sobre el 1º Encuentro de Coros que se realizó el pasado jueves en la…

  • ENCUENTRO DE ESCRITORES

    "Kela" Bulacio dio detalles de la participación en el Encuentro de Escritores realizado en San Jorge el domingo pasado.Escuchala en la mañana de Comunicándonos.

  • ENCUENTRO DE ESCRITORES

    El pasado 8 de mayo se llevó a cabo un encuentro de escritores en la ciudad de San Jorge. La reunión tuvo la destacable presencia…

  • II ENCUENTRO DE ESCRITORES

    El domingo 14 de Setiembre, en la Biblioteca Popular Rivadavia de San Jorge, desde las 9 hs. se realizará el "II Encuentro de Escritores San…

  • Se viene el 1° Encuentro de Newcom en el Club Atlético María Juana

    El próximo 4 de mayo, el Club Atlético María Juana será sede del Primer Encuentro de Newcom, una disciplina deportiva que sigue ganando adeptos entre…