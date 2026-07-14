Atlético San Jorge y San Martín de Carlos Pellegrini abrieron la gran final del Torneo Apertura 2026

Con un excelente marco de público, este domingo se disputó el primer capítulo de la gran final del Torneo Apertura “Sergio Baravalle” 2026 de la Liga Departamental de Fútbol San Martín.

El encuentro se jugó desde las 15:00 en el estadio 23 de Junio, donde Atlético San Jorge recibió a San Martín de Carlos Pellegrini en un partido que marcó el inicio de la serie que definirá al primer campeón de la temporada.

El encuentro fue dirigido por Fabricio Llobet, acompañado por los asistentes Jorge Martínez y Tomás Benítez, mientras que Ariel Lucero se desempeñó como cuarto árbitro.

Las tribunas ofrecieron el color y el aliento característico de ambas parcialidades, en una jornada que estuvo a la altura de una definición y que dejó abierta la expectativa para el encuentro decisivo.

La serie se definirá en Carlos Pellegrini, donde San Martín será local en el partido de vuelta que consagrará al campeón del Torneo Apertura 2026 de la Liga Departamental de Fútbol San Martín.

Desde la Liga agradecieron a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, dirigentes, fuerzas de seguridad, personal de salud, trabajadores de prensa y simpatizantes por el compromiso y el comportamiento demostrado durante esta primera final, destacando el espíritu deportivo que caracteriza a la competencia.