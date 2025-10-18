Una historia de esperanza y solidaridad: Laura Frías pide ayuda para la operación de su hermano

En la mañana de la radio recibimos a Laura Frías, vecina de María Juana desde hace más de dos años, quien compartió una historia profundamente humana y conmovedora. Su hermano, oriundo también de nuestra localidad, sufrió un grave accidente en la zona rural de Córdoba.

Gracias a la atención del hospital público, pudo ser intervenido quirúrgicamente tras permanecer en coma, y los médicos le colocaron una placa en uno de sus brazos. Sin embargo, ahora enfrenta una nueva etapa en su recuperación: necesita ser operado de la pierna para colocarle una prótesis, intervención que le permitirá volver a caminar y recuperar su movilidad.

Laura explicó que para poder realizar esta operación es necesario reunir 1 millón 300 mil pesos, por lo que pidió la colaboración solidaria de toda la comunidad. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de un depósito en la cuenta con alias: nube.poste.gorro.

Cada aporte, por pequeño que sea, suma y hace posible un paso más hacia la recuperación de su hermano. Una vez más, la solidaridad de María Juana se pone a prueba para acompañar a una vecina que lucha por la salud y el bienestar de su familia.