Una niña de 11 años, llegó a las semifinales del Mundial de Escritura

Fuente: La Voz de San Justo

Se trata María Reinero, de la ciudad de San Francisco, Córdoba, quien tiene apenas 11 años y desde hace 3 camina por el mundo de la literatura. La niña cursa sexto grado del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos Maristas, y en su futuro tiene pensado estudiar Medicina.

Cabe destacar que el Mundial de Escritura nace en el año 2013 como un juego interno en los talleres de Santiago Llach. En 2020, se abrió la competencia al público general y, en solo tres días, se inscribieron más de 3.000 personas. En sus primeras seis ediciones, participaron importantes escritores, editores y referentes internacionales de la literatura proponiendo consignas, coordinando charlas y talleres y evaluando los textos de los participantes.

Se trata de una competencia por equipos. El equipo ganador del año de las distintas categorías será aquel que obtenga la mayor cantidad puntos.

María Rinero es una apasionada por la escritura y participó de distintos eventos literarios y en ese contexto, compite en el Mundial de Escritura con una de sus obras que está siendo evaluada en las últimas instancias de la competencia.

Más allá de esta experiencia, la niña explicó a medios locales que “cuando se me ocurre una idea sobre la cual escribir y no estoy frente a la ‘compu’ trato de anotarla en cualquier cosa o bien directamente empiezo a escribir. A veces guardo las ideas en algún archivo y, a partir de ahí, empiezo a escribir los cuentos y luego se los doy a mi señorita de Lengua, Alejandra, que le gusta mucho leer. Ella me corrige y además de esa manera sabe qué hago”.