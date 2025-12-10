Una obra de arte sorprendió en la Biblioteca de María Juana y ya forma parte de su patrimonio

Días atrás, vecinos de María Juana se vieron sorprendidos por la aparición de un dibujo pegado en el exterior de la Biblioteca local. La imagen llamó rápidamente la atención de quienes pasaban por el lugar, generando curiosidad sobre su origen y significado.

Tras averiguar sobre el hecho, se confirmó que la obra pertenece a John Pérez, artista de la ciudad de Santa Fe, conocido en Instagram como @johnperezgod, quien desde hace tiempo realiza este tipo de intervenciones urbanas. Su modalidad consiste en crear dibujos de manera rápida y colocarlos en espacios públicos, con la intención de trascender, sorprender y compartir su arte libremente con la gente, regalando sus obras al mundo.

Luego de ser descubierto, el dibujo fue cuidadosamente rescatado y colocado en el interior de la Biblioteca de María Juana, donde quedó oficialmente incorporado como parte de su patrimonio. De esta manera, la institución suma una pieza artística con una historia especial, nacida del arte urbano y transformada en un nuevo valor cultural para la comunidad.