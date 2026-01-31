“Una Paloma, por favor”: la bebida mexicana en boca de todos este verano

Por Natali Monterrosa

Ya era hora de sumar otro cóctel clásico de verano a la lista de piña coladas, margaritas, sangrías, Aperol Spritz y mojitos. Tengo mis favoritos, pero seguro estarás de acuerdo: ¡siempre hay espacio para uno más! Y así entra la Paloma. Lo sepas o no, lleva años siendo un ícono en México.

Este elixir irrumpe el paladar con una fusión juguetona de tequila, toronja y el famoso Squirt, esa gaseosa con sabor pues…a toronja. ¿Se te antoja solo de pensarlo? Además, ¿cuándo un baño de espumas no despierta alegría?

Si no la has probado, te cuento: no es demasiado dulce, ni muy espumosa, ni muy alcohólica. La Paloma es más que un trago en la mano: es un estado de ánimo que sabe a verano.

Los expertos en mixología coinciden: la Paloma ha ganado terreno por su frescura y proporciones perfectas, haciéndola más irresistible que muchos otros cócteles clásicos, especialmente en los días calurosos.

Orígenes del elixir mexicano

Su origen tiene misterio. Algunos historiadores dicen que fue creado por Don Javier Delgado Corona, dueño de La Capilla, el bar más antiguo de Jalisco. Otros sostienen que no hay pruebas concretas. Lo cierto es que nació en México y se popularizó entre los años 50 y 60 con la llegada de Squirt al país.

Hoy es el cóctel de tequila más famoso en México, incluso por encima de la margarita. Mientras la margarita se asocia al turismo, la Paloma es local, cotidiana y auténtica. Tequila, toronja, lima y un toque de sal crean un equilibrio perfecto entre frescura, acidez, amargura y ligereza. El resultado: una bebida vibrante, fácil de tomar y adictiva.

Una postal de vacaciones

La Paloma no solo es popular en México. En Tulum, Ibiza, el Caribe o Miami, es el trago que se pide frente al mar o en las azoteas. También ha llegado a bares del Reino Unido y Asia. En los últimos años, esta clásica mexicana ha resurgido como infaltable dentro del menú más top de las coctelerías. Tanto ha sido celebrada mundialmente que, desde 2018, tiene su propio día: el 22 de mayo le pertenece a la Paloma, según el National Day Calendar.

A diferencia de otros cócteles tropicales cargados de azúcar, como la piña colada o los frozen drinks, la Paloma es ligera en calorías, (entre 150-200 calorías por cóctel). Perfecta para quienes buscan indulgencia con conciencia y estilo.

Su atractivo también es visual: su tono rosado, las burbujas ascendiendo lentamente y la escarcha de sal en el borde hacen que cada Paloma sea digna de Instagram. Cada Paloma es, literalmente, una postal de vacaciones.

Un sorbo de verano que va más allá

Lo cierto es que la Paloma vino para quedarse más allá de tus veranos. Porque al final, unas gotas de lima, un buen tequila y el perfume fresco de la toronja pueden ser suficientes para sentir que estamos exactamente dónde queremos estar, no importando la temporada.

Si quieres prepararla en casa, aquí va la receta oficial de Tequila Patrón:

La Paloma Patrón y sus ingredientes:

• 1.5 oz PATRÓN Reposado

• 3 oz jugo fresco de toronja

• 0.5 oz jarabe de agave (1:1)

• 0.5 oz jugo de limón recién exprimido

• 1 oz agua mineral con gas (o los baristas optan usar en vez aquí el Squirt o Jarritos)

• Azúcar y sal para escarchar el vaso

• Gajo de toronja para decorar

Preparación:

En una coctelera, mezcla todos los ingredientes excepto el agua mineral y agita con hielo hasta enfriar bien. Cuela en un vaso tipo Collins con hielo fresco y el borde escarchado con azúcar y sal. Completa con agua mineral con gas y decora con un gajo de toronja.

No te sorprendas si la próxima vez que digas “Una Paloma, por favor”, alguien responde: “¡Que sean dos!”