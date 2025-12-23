Una vida entre la música y la madera: Julián Acuña compartió su historia en la mañana de la radio

En la mañana de la radio charlamos con Julián Acuña, músico y luthier de la ciudad de Sastre, quien compartió detalles sobre su trayectoria artística y su apasionante oficio en la fabricación y restauración de instrumentos musicales.

Julián, reconocido por su talento como guitarrista y por su compromiso con la música regional, también se destaca por su labor como luthier, profesión que lo ha llevado a trabajar para numerosos artistas de la zona y del país. Con dedicación artesanal, diseña, repara y ajusta instrumentos de cuerda con un nivel de precisión y sensibilidad que le ha valido un gran reconocimiento entre músicos profesionales y aficionados.

Durante la entrevista, explicó que ser luthier significa crear instrumentos con identidad propia, poniendo el oído, las manos y el corazón en cada pieza.

Acuña contó de qué se trata su profesión: desde la selección de maderas y materiales, hasta el diseño acústico y estético, pasando por cada detalle de calibración que define el resultado final del instrumento. Además, compartió anécdotas sobre guitarras construidas para artistas de diferentes géneros musicales y destacó la importancia del vínculo personalizado con cada cliente.

Entre música, dedicación artesanal y sueños logrados, Julián Acuña continúa creciendo como músico y como luthier, llevando el nombre de Sastre a lo más alto a través de su arte y su identidad sonora.

