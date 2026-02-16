Una vida juntos: la historia de amor de Marcela Alustiza y Alejandro Curti en el Día de los Enamorados

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio vivimos un momento muy especial al recibir en nuestros estudios a Marcela Alustiza y Alejandro Curti, quienes compartieron su historia de amor en el marco del Día de los Enamorados.

Con emoción y una sonrisa cómplice que habla de años compartidos, la pareja repasó sus comienzos, anécdotas y los desafíos que supieron atravesar juntos. “El secreto es el respeto y acompañarse siempre”, coincidieron, dejando en claro que el amor se construye día a día con pequeños gestos, paciencia y compromiso.

En una charla cálida y sincera, Marcela y Alejandro recordaron cómo se conocieron, cómo fue creciendo la relación y cómo formaron una vida juntos, basada en valores sólidos y en el apoyo mutuo. Su testimonio se convirtió en un verdadero ejemplo de compañerismo y perseverancia, demostrando que el amor verdadero no es solo una fecha en el calendario, sino una decisión que se renueva todos los días.

En este Día de los Enamorados, su historia nos invita a creer, a apostar al diálogo y a celebrar esos vínculos que, con el paso del tiempo, se fortalecen y se transforman en una verdadera vida compartida.

Te puede interesar

  • DIA DE LA ANCIANIDAD

    Alejandra Vàzquez, en el Día de la Ancianidad, habló de los derechos de los adultos mayores.Escuchala junto a Mónica Barceló en la mañana de Comunicándonos.

  • DÍA DE LA CELIAQUÍA

    El pasado 5 de mayo se conmemoró el Dia de la Celiaquía.Belkys Bono contó en la mañana de la radio como es vivir con la…

  • POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

    Desde el Área de Cultura de la Comuna de María Juana organizó junto a Gladys Walpen de Just para el próximo sábado diferentes actividades para…

  • HISTORIA DE AMOR EN EL DÍA DE LOS ENAMORADOS

    Mari junto a Antonio y su hija Noel. Mary Ramírez de Francone, contó su historia de amor en el "Día de San Valentín". Se conocieron…

  • DÍA DE LA SANIDAD

    Charlamos con la doctora Laura Allasia en el "Día de la Sanidad", sobre la importancia y el papel fundamental de cada uno de los que…