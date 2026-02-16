Una vida juntos: la historia de amor de Marcela Alustiza y Alejandro Curti en el Día de los Enamorados

En la mañana de la radio vivimos un momento muy especial al recibir en nuestros estudios a Marcela Alustiza y Alejandro Curti, quienes compartieron su historia de amor en el marco del Día de los Enamorados.

Con emoción y una sonrisa cómplice que habla de años compartidos, la pareja repasó sus comienzos, anécdotas y los desafíos que supieron atravesar juntos. “El secreto es el respeto y acompañarse siempre”, coincidieron, dejando en claro que el amor se construye día a día con pequeños gestos, paciencia y compromiso.

En una charla cálida y sincera, Marcela y Alejandro recordaron cómo se conocieron, cómo fue creciendo la relación y cómo formaron una vida juntos, basada en valores sólidos y en el apoyo mutuo. Su testimonio se convirtió en un verdadero ejemplo de compañerismo y perseverancia, demostrando que el amor verdadero no es solo una fecha en el calendario, sino una decisión que se renueva todos los días.

En este Día de los Enamorados, su historia nos invita a creer, a apostar al diálogo y a celebrar esos vínculos que, con el paso del tiempo, se fortalecen y se transforman en una verdadera vida compartida.