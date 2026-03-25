Val Motors presentó en la radio nuevas oportunidades de financiación para acceder a un 0 km

En la mañana de la radio recibimos la visita de representantes de Val Motors, concesionario oficial de Fiat con sucursales en Santa Fe, Paraná y Rafaela.

Durante la charla, compartieron detalles sobre las excelentes oportunidades de financiación vigentes para quienes estén pensando en acceder a un vehículo 0 km, destacando los beneficios del Plan Fiat y las facilidades que hoy ofrece el mercado para concretar la compra.

Entre los modelos incluidos en estas propuestas se encuentran el Fiat Cronos, Fiat Mobi Trekking, Fiat Pulse, Fiat Fastback, Fiat Fiorino y Fiat Toro, entre otros.

Desde la firma remarcaron la importancia de asesorarse correctamente y aprovechar las distintas alternativas disponibles, invitando a los interesados a acercarse a cualquiera de sus sucursales para cono