Val Motors presentó en la radio nuevas oportunidades de financiación para acceder a un 0 km

EntrevistasLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio recibimos la visita de representantes de Val Motors, concesionario oficial de Fiat con sucursales en Santa Fe, Paraná y Rafaela.

Durante la charla, compartieron detalles sobre las excelentes oportunidades de financiación vigentes para quienes estén pensando en acceder a un vehículo 0 km, destacando los beneficios del Plan Fiat y las facilidades que hoy ofrece el mercado para concretar la compra.

Entre los modelos incluidos en estas propuestas se encuentran el Fiat Cronos, Fiat Mobi Trekking, Fiat Pulse, Fiat Fastback, Fiat Fiorino y Fiat Toro, entre otros.

Desde la firma remarcaron la importancia de asesorarse correctamente y aprovechar las distintas alternativas disponibles, invitando a los interesados a acercarse a cualquiera de sus sucursales para cono

Te puede interesar

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Andrea Flores también forma parte de los 40 años de la radio. Hizo locución, operación en estudios y planillas en las transmisiones deportivas. Y es…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Pablo Vidal junto a Leo Bergoglio condujeron el programa "Contacto" en 1990, además de incursionar en otros espacios como "Sin nombre", "Locos de la noche",…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Cristian Guri, Gabriel Martinengo, César Gallo y Eliana Zimmermann hicieron "Doble Juego". Los sábados durante 4 horas compartían la tarde de 1997. Fue en este…