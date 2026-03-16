Valentín Flores presentó su academia de música en María Juana

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Valentín Flores, profesor de música que recientemente abrió su academia en María Juana, con la propuesta de acercar el aprendizaje musical y el canto a vecinos de la localidad.

Durante la charla, Valentín también compartió su talento al aire: guitarra en mano interpretó algunas canciones en vivo, generando un momento especial para los oyentes de la emisora. Además, contó detalles sobre su formación musical, que realizó en San Francisco, y cómo fue el camino que lo llevó a desarrollar este nuevo proyecto educativo.

En la entrevista, explicó que su academia está orientada a quienes deseen aprender música, guitarra y canto, tanto para quienes recién comienzan como para quienes ya tienen experiencia y quieren perfeccionarse.

De esta manera, la apertura de esta academia suma una nueva propuesta cultural y educativa en María Juana, brindando un espacio para que niños, jóvenes y adultos puedan iniciarse o profundizar su camino en la música.