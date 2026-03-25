“Valor Sentimental”, la gran ganadora del Oscar, llega a la pantalla grande

Con enorme expectativa, desembarca una de las películas más aclamadas del año: “Valor Sentimental”, reciente ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional en la edición 2026 de los Premios Oscar. El film, dirigido por Joachim Trier, ya venía de destacarse a nivel mundial tras obtener el Grand Prix en el Festival de Cannes.

La historia propone un intenso drama familiar centrado en el reencuentro de dos hermanas con su padre, un reconocido cineasta con quien mantienen una relación distante. El conflicto se profundiza cuando una de ellas rechaza protagonizar su nueva película, rol que finalmente es otorgado a una joven estrella de Hollywood, generando tensiones aún mayores dentro del vínculo familiar.

El elenco reúne destacadas figuras como Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas y Lena Endre. Con una duración de 133 minutos, la película combina profundidad emocional con actuaciones de alto nivel.

Además de su consagración en los Oscar, “Valor Sentimental” acumuló una impresionante cosecha de premios y nominaciones: también fue reconocida en los Globos de Oro, los Premios BAFTA, los Premios Goya y los Premios César.

Una propuesta imperdible para los amantes del buen cine, que llega respaldada por la crítica internacional y una historia que promete emocionar.