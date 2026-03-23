Visita de misioneros uruguayos a María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Anabelia Freandino sobre la reciente visita de misioneros uruguayos a la localidad, en un encuentro que fortaleció vínculos y experiencias compartidas.

Según comentó, el pasado martes María Juana recibió a Pamela, coordinadora de la Red de Escuelas Rubattianas, junto a las hermanas Mercedes y Marieta, quienes llegaron desde Uruguay en el marco de una misión que promueve valores educativos, sociales y comunitarios.

Durante su estadía, las visitantes compartieron distintas actividades y espacios de intercambio con la comunidad, destacándose el espíritu de colaboración y el compromiso con la educación y la formación integral.

La presencia de la delegación fue valorada como una experiencia enriquecedora, que permitió afianzar lazos y continuar trabajando en conjunto dentro de la red, con una mirada puesta en el crecimiento y el acompañamiento de las comunidades educativas.