Visita de misioneros uruguayos a María Juana

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana de la radio dialogamos con Anabelia Freandino sobre la reciente visita de misioneros uruguayos a la localidad, en un encuentro que fortaleció vínculos y experiencias compartidas.

Según comentó, el pasado martes María Juana recibió a Pamela, coordinadora de la Red de Escuelas Rubattianas, junto a las hermanas Mercedes y Marieta, quienes llegaron desde Uruguay en el marco de una misión que promueve valores educativos, sociales y comunitarios.

Durante su estadía, las visitantes compartieron distintas actividades y espacios de intercambio con la comunidad, destacándose el espíritu de colaboración y el compromiso con la educación y la formación integral.

La presencia de la delegación fue valorada como una experiencia enriquecedora, que permitió afianzar lazos y continuar trabajando en conjunto dentro de la red, con una mirada puesta en el crecimiento y el acompañamiento de las comunidades educativas.

Te puede interesar

  • DE VISITA EN MARÍA JUANA

    https://youtu.be/CSGDnSbc6e4 Alvaro Trocca vive en Buenos Aires y pasó por la mañana de la radio para compartir su música y composiciones

  • DE VISITA POR MARÍA JUANA

    La candidata a Diputada Provincial por Santa Fe (Radicales por el Cambio) Ximena García visitó la mañana de Comunicándonos para contar como está trabajando con…

  • VISITA DE ALUMNOS A ESTACIÓN MARÍA JUANA

    Julieta Gómez docente del CER N° 337 de Estación María Juana contó sobre la visita de alumnos de diferentes entidades educativas a dicha institución rural.Escuchala…

  • CANCIÓN DE MARÍA JUANA

    Noelia Varela junto a Guillermo Stratta en 2008 le pusieron las voces a la Marcha de María Juana y pasó por el estudio de la…

  • DE MARIA JUANA AL CONICET

    Esteban Fornero es oriundo de María Juana y con solo 32 años es Ingeniero Ambiental miembro del CONICET. En diálogo con Mónica Barceló contó sobre…