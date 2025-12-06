Vizios Regalos presenta novedades para graduaciones y promociones especiales de fin de año

En la mañana de la radio, Santino Garella, de Vizios Regalos, adelantó las novedades que la tienda trae para estas graduaciones de fin de año. Entre aros, brazaletes, pulseras y otros accesorios, los clientes podrán encontrar todo lo necesario para lucir espléndidos en esta temporada de festejos. Además, la tienda suma lo más nuevo en marroquinería, con artículos de calidad y diseño para todos los gustos.

Santino también compartió las promociones especiales para Navidad y Año Nuevo, incluyendo adornos para armar el árbol este próximo 8 de diciembre. Quienes quieran llenar el arbolito con regalos para familiares y seres queridos podrán acceder a una amplia variedad de opciones, con distintos rangos de precios y grandes descuentos, ya sea por pago contado o financiado en cuotas a través de Credimutual.

Vizios Regalos se consolida así como una alternativa ideal para quienes buscan regalos, accesorios y novedades de calidad, combinando estilo, conveniencia y promociones pensadas para toda la familia.