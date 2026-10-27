Vóley: Brown de San Vicente y Talleres de María Juana disputaron amistosos

Este lunes 26 de octubre, Brown de San Vicente recibió a Talleres de María Juana para disputar una jornada de partidos amistosos en las categorías Maxi Vóley y Primera División, en una devolución de la visita realizada anteriormente.

Los encuentros les permitieron a ambos equipos sumar minutos de juego, probar variantes y ajustar aspectos del funcionamiento colectivo de cara a las definiciones de sus respectivos torneos.

En Maxi Vóley, Brown y Talleres igualaron 1 a 1 en sets. El equipo local se impuso en el primer parcial por 25 a 13, mientras que el conjunto mariajuanense ganó el segundo por 25 a 14.

En Primera División, Talleres de María Juana se quedó con el triunfo por 2 a 1. Brown ganó el primer set por 25 a 17, pero Talleres se recuperó en el segundo, imponiéndose por 25 a 19, y definió el encuentro en el tercer parcial por 25 a 14.

La jornada sirvió para que ambos planteles continúen con su preparación y fortalezcan su juego colectivo de cara a los últimos compromisos de la temporada.