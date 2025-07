Vóley: en solo 24 horas se agotaron los cupos para el 30º Abierto Internacional de Vóley Carolina Costagrande

Foto: Club Trebolense

La 30º edición del Abierto Internacional de Vóley Carolina Costagrande, en apenas 24 horas agotó la totalidad de sus cupos de inscripción, alcanzando un récord histórico que lo consolida como el certamen más importante de Argentina y Sudamérica.

Ésto, refleja el crecimiento y la proyección del evento organizado por el Club Atlético Trebolense a lo largo de los años, sino también el impacto y el prestigio que se ha ganado en el ámbito deportivo a nivel nacional e internacional. Con equipos de distintos puntos del país y del extranjero que buscan ser parte de esta experiencia única, el Abierto Carolina Costagrande se ha transformado en una cita obligada para el vóley formativo que este año se desarrollará el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre en las categorías sub 14, sub 16 y sub 18 (rama femenina).

El torneo, que se disputará en la ciudad de El Trébol, promete ser una edición inolvidable, no solo por su dimensión deportiva, sino por el significado que conlleva celebrar tres décadas de historia, compromiso y pasión por el deporte.